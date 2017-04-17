Жители Стамбула ликовали после оглашения предварительных итогов референдума

После оглашения предварительных результатов конституционного референдума о переходе от парламентской формы правления, которая существовала с момента создания Турецкой республики, к президентской сторонники президента Турции Тайипа Эрдогана вышли на улицы Стамбула.

Люди несли турецкие флаги и портреты Эрдогана, зажигали файеры и играли на различных музыкальных инструментах.

"Мы счастливы! Мы ожидали более 50 процентов. Что сказать, теперь это реальность. Наш президент – всегда наш президент", — сказал один из сторонников реформ.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, обратившись к собравшимся, отметил, что теперь будущее страны будет построено на народном выборе и с народной поддержкой.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.