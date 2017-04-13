Найденные в коробке у дороги медвежата гуляли по полицейскому участку в Коми

Медвежата, которым на вид около полутора месяцев, были обнаружены жителем поселка Кебанъель, который заявил о находке в полицию.

"Вечером 12 апреля в дежурную часть ОМВД России по Усть-Куломскому району МВД по республике Коми поступило сообщение от жителя поселка Кебанъель о том, что недалеко от автозаправочной станции на перекрестке автодороги Сыктывкар – с. Носим находится коробка с двумя медвежатами", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, малыши послушно сидели в картонной коробке и с любопытством обнюхивали подошедших к ним правоохранителей, а после охотно пошли к ним на руки. Медвежат доставили на ночь в отдел полиции, где они быстро освоились.

Полицейские дали имена найденышам. Одного Медвежонка назвали Усть, а второго – Кулом. На следующее утро животных передали специалистам районного охотнадзора. Теперь сотрудникам МВД предстоит выяснить, как они оказались на дороге.