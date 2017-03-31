Тайная подземная комната в центре Москвы – археологическое открытие на Лубянке

Комната была найдена во время работ археологов в районе Лубянки. Как утверждают историки, что в военное время обнаруженное помещение могло быть использовано как для наблюдения за неприятелем, так и для выхода наружу.

В мирный период комната служила купеческой лавкой и о ней даже есть упоминание в мемуарах архитектора Николая Виноградова, который делал обмеры Китайгородской стены еще в 1930-е годы.

На месте раскопок уже обнаружены исторические артефакты, в том числе предметы быта, деньги и украшения.

В настоящий момент идет обсуждение о целесообразности использования комнаты в качестве музейного объекта для визита туристов. Согласно одному из мнений, помещение могут " законсервировать" песком для сохранности.