Три на три с Петром Лидовым-Петровским: самые обсуждаемые новости недели

Дональд Трамп 11 января провел первую пресс-конференцию в статусе избранного президента США. Будущий хозяин Белого дома ответил на вопросы о внешней и внутренней политике, в частности подтвердил готовность к нормализации отношений между США и Россией, а также отреагировал на критику оппонентов и публикацию "компрометирующих" материалов. Трамп раскритиковал СМИ, опубликовавшие информацию о возможном наличии у неких "российских агентов" компромата на него и даже вступил в перепалку с репортером CNN, отказавшись дать последнему возможность задать вопрос на пресс-конференции. "Вы — это фальшивые новости!" — заявил Трамп.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение передать РПЦ Исаакиевский собор в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций, однако часть общественности и некоторые государственные структуры не поддержали эту инициативу. Более 155 тысяч человек подписали петицию против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Как отмечается в петиции, противники возвращения Исаакия церкви опасаются, что "передача музеев-памятников, визитных карточек Санкт-Петербурга, в ведение РПЦ приведет к ограничению посещения их обычными туристами". Также, по оценке авторов петиции, существуют "небезосновательные опасения", что РПЦ не сможет в полном объеме обеспечить необходимые реставрационные работы по сохранению уникального объекта культурного наследия.

В интернете появилась петиция, адресованная генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту, с требованием перестать заполнять новогодний эфир исключительно Пугачевой и "ее свитой". Обращение уже подписали более 100 тысяч человек. За примадонну вступились ее друзья — звезды шоу-бизнеса, запустив в сети флешмоб #мызапугачеву. Сама певица обратилась к поклонникам с просьбой не собирать подписи в ее защиту после петиции с критикой.