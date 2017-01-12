Беженцы грелись у костра в занесенном снегом лагере мигрантов в Салониках

Температура в Салониках опустилась до минус восьми градусов по Цельсию. Такие аномальные для региона холода стоят уже несколько дней.

"Сейчас у нас уже четыре дня морозов и, возможно, пойдет пятый день. Так что это очень большой рекорд, и я не думаю, что он скоро будет побит", — заявил директор лаборатории метеорологии и климатологии Университета Аристотеля профессор Теодорос Каракостас.

Ученый также сообщил, что самая низкая температура в Салониках была зафиксирована 14 января 1968 года на уровне —12,6 градуса по Цельсию. Тогда морозы длились четыре дня.

Антициклон "Ариадна" в пятницу принес из Сибири небывалые для Греции морозы и снегопады, в некоторых регионах было введено чрезвычайное положение, в частности в Восточной Македонии и Фракии, в Западной Македонии и на некоторых островах, где высота снежного покрова превысила метр.