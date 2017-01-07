Дед Мороз с крыши: как в одной из больниц Москвы поздравили детей с Рождеством

Группа одетых в костюм Деда Мороза альпинистов спустились на веревках с крыши Морозовской детской городской клинической больницы, несмотря на сильный холод. Участники необычного действа стучали в окна палат и раздавали детям подарки к Рождеству и Новому году.

Акцию провела группа компаний "Ташир", ведущая строительство нового лечебного корпуса больницы.

Православные христиане в ночь на 7 января (по новому стилю) отмечают праздник Рождества. По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.

По данным погодного центра "Фобос", прошедшая рождественская ночь в столице стала самой холодной за последние 120 лет.