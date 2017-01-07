Подарим друг другу больше радости – глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством

Поздравляя верующих, патриарх напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и стараться воплощать эти идеалы в повседневной жизни, помогая ближним.

"Сегодня, когда мы празднуем Рождество Господа Иисуса, хотел бы обратиться ко всем вам с вдохновенными словами, которые некогда произнес апостол Павел: "Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов", — сказал предстоятель.

Глава РПЦ также отметил важную роль семейных отношений для всех верующих, поскольку "семья, в которой царят мир и любовь, это своего рода точка входа в Царство Божие".

"Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего и желаю любви и мира, крепкого здоровья и душевной радости!" — добавил патриарх Кирилл.

Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.