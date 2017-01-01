Салюты, новогодние купания и праздничные шоу – как в мире встретили 2017 год

В Москве для запуска новогодних фейерверков было подготовлено более ста площадок во всех районах столицы.
В Дубаи сотни фейерверков взмыли в небо на фоне самого высокого небоскореба города – Бурдж Халифа.
В Рио-де-Жанейро бразильцы наблюдали за салютами, стоя по колено в море, а в Пекине праздничные торжества сопровождались выступлением артистов.
Пиротехническое шоу в Сиднее длилось более 12 минут, а посмотреть за красочными залпами пришли более миллиона человек.
В Берлине главное новогоднее действие проходило возле Бранденбургских ворот, где тысячи немцев наблюдали за фейерверками и участвовали в праздничной программе.