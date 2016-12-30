Три на три с Петром Лидовым-Петровским: проводы 2016 и встреча 2017 года

Уходящий год запомнится россиянам целым рядом трагических событий: крушение самолета в Ростове-на-Дону, гибель детей на карельском Сямозере и потери российских солдат в Сирии, убийство посла РФ в Турции, а также многочисленные теракты в странах Европы и Турции. Последняя неделя 2016-го началась в России с общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе пассажирам и членам экипажа самолета Ту-154 Министерства обороны, летевшего в Сирию на авиабазу Воздушно-космических сил РФ Хмеймим. Трагедия унесла жизни более 90 человек, в том числе музыкантов ансамбля Александрова, журналистов российских телеканалов и главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки.

Несмотря на это, россияне готовятся к встрече нового года – одному из самых любимых и широко отмечаемых праздников, соединившему множество традиций разных народов и культур.



