Три на три с Петром Лидовым-Петровским: самые обсуждаемые новости недели

В понедельник 19 декабря в Анкаре произошло вооруженное нападение на российского посла Андрея Карлова. Дипломат принимал участие в церемонии открытия фотовыставки выставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. Президент РФ Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание героя России посмертно. Российский МИД квалифицировал случившееся как теракт.

Также в понедельник крупный теракт был совершен на рождественской ярмарке в центре Берлина. Грузовик врезался в толпу людей, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

Мир готовится к встрече Рождества, одного из важнейших христианских праздников. Католики — Западная Европа, Северная и Южная Америка, Австралия, страны Африки и Азии — отмечают его по григорианскому календарю в ночь с 24 на 25 декабря. Одновременно с Римско-католической церковью Рождество празднуют протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви.