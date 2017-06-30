Археологи показали найденную в Москве плиту c могилы придворной Петра I

Надгробие XVII века обнаружено в Москве при прокладке водопровода на Большой Лубянке у стены Сретенского монастыря. По словам археологов, это плита с места захоронения Анны Ртищевой — жены Петра Прозоровского, cподвижника царя Петра I. Размеры находки 68 на 68 сантиметров, толщина плиты — 10 сантиметров. Специалисты отметили, что надгробия такого типа устанавливались в стене храма над местом погребения или рядом с ним.