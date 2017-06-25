Путин рассказал, на что идут нелегальные разведчики ради Отечества

Путин рассказал, что работал не просто в КГБ, а в службе нелегальной разведки. Президент РФ отметил, что нелегальные разведчики являются уникальными людьми.

"Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные", — отметил Путин.

Владимир Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР — ГДР в Дрездене.



