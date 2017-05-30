Дети в Париже прочитали Путину стихи Пушкина

В ходе посещения центра президент России передал в дар Свято-Троицкому собору Парижа икону Пресвятой Троицы, епископ Корсунский Нестор, возглавляющий епархию Русской православной церкви в Западной Европе, в свою очередь подарил главе российского государства написанный русским эмигрантом во Франции образ Пресвятой Троицы.

Президент России Владимир Путин и мэр Парижа Анн Идальго посетили расположенные в Российском духовно-культурном центре классы русского языка. В одном из помещений проходили занятия театрального кружка — дети готовили спектакль "У Лукоморья" к предстоящему дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Школьники по просьбе гостей прочитали стихи русского поэта.

Российский духовно-культурный центр в Париже был открыт 19 октября 2016 года.