Путин сыграл на рояле "Город над вольной Невой" и "Московские окна" в Китае

На двустороннюю встречу с главой КНР российский лидер прибыл после своего выступления на международном форуме "Один пояс — один путь", который проходит в эти дни в столице Китая с участием представителей 130 стран мира.

Как позднее сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин, ожидая начала встречи с Си Цзиньпином, "и поизучал бумаги справочные к беседе, и заодно поиграл на рояле".

Двухдневный форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" открылся в Пекине 14 мая. Стратегия экономического развития, объявленная Китаем в 2013 году, направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.