Новый президент Южной Кореи поблагодарил ликующих сторонников за поддержку

Бывший юрист и ветеран демократического движения Мун Чже Ин набрал 41,08% голосов на досрочных выборах президента Южной Кореи.

Выступая перед сторонниками на площади Кванхвамун в центре Сеула, новый президент пообещал построить новую Корею с теми людьми, которых он сейчас видит рядом с собой.

Мун Чже Ин заявил, что сделаем все для мирного существования Корейского полуострова и станет президентом примирения.

"Я буду заботиться о людях и идти правильным путем. Великая Корея, справедливая Корея, гордая Корея. Я буду гордится тем, что я президент этой Кореи", — сказал Мун Чже Ин.

Досрочные выборы в Южной Корее прошли после того, как бывшего президента страны Пак Кын Хе отстранили от власти после объявления импичмента после крупного коррупционного скандала.