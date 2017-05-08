Путин подарил бывшему шефу выпущенную в день его рождения газету "Правда"

Глава государства приехал к бывшему начальнику в сопровождении главы компании "Транснефть" Николая Токарева и генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, которые также работали в ГДР в одно время с Путиным и Матвеевым.

В качестве подарка юбиляру были вручены президентские часы, а также экземпляр газеты "Правда", выпущенный 17 апреля 1927 года.

"Мы никогда не забудем того, что Вы сделали для страны и для нас. Для нас работа с Вами – это очень хорошая школа была и жизненная, общечеловеческая, и профессиональная", — сказал Путин, обращаясь к бывшему начальнику с поздравительной речью.

Владимир Путин работал под руководством Матвеева в Дрездене во второй половине 1980-х.



