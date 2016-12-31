Путин осмотрел главную новогоднюю ель и археологические шурфы в Кремле

Путин осмотрел новую достопримечательность Московского Кремля — музейные окна, которые позволяют заглянуть в археологические шурфы на Ивановский площади. Экспозиция выполнена с применением современных технологий — сверхпрочное стекло выдерживает большой вес. В расположенных на брусчатке окнах можно увидеть места проведения раскопок и элементы древних зданий, стоявших на этом месте несколько веков назад.

Путину показали часть фундамента Малого Николаевского дворца, который был официальной резиденцией Императора Николая I и его семьи во время пребывания в Москве.

Второй шурф позволяет увидеть часть фундамента церкви Алексея Митрополита из комплекса зданий, примыкавших к Чудову монастырю.

Главу государства сопровождали директор Института археологии РАН Николай Макаров, министр культуры Владимир Мединский, управляющий делами президента Александр Колпаков и комендант Кремля Сергей Хлебников.

