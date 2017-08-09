Русский "Человек-паук" забрался на крышу небоскреба в Мексике

Руфер из Санкт-Петербурга Павел Гогулан залез на 120-этажное офисное здание в Мехико. При этом 23-летний экстремал не использовал страховочное снаряжение.

Когда Гогулан добрался до крыши здания, на месте его поджидала полиция, которой пришлось использовать для задержания правонарушителя вертолет. Любителя острых ощущений направили в Национальный институт миграции. Там выяснилось, что россиянин живет в Мексике уже около пяти месяцев, подрабатывая в местном русском ресторане. Вскоре Гогулана отпустили, не предъявив никаких обвинений.

Бесстрашный руфер уже успел покорить крыши сооружений из 30 стран мира. После того, как он взобрался на один из небоскребов Нью-Йорка, суд запретил ему даже приближаться к зданию. Эту высотку, а также римский Колизей экстремал назвал самыми сложными подъемами в своей жизни.