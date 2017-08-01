Жизнь в пенопластовых юртах: как японцы спасаются от землетрясений

В Японии строят необычные дома, защищающие жильцов от последствий землетрясения. Они собраны из легких пенопластовых блоков и благодаря купольной конструкции легко выдерживают подземные толчки. Дом собирается буквально за день, затем стены пропитывают особым раствором против возгорания, шпаклюют и красят. Пенопласт не ржавеет и не гниет и обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому срок службы таких зданий составляет около 300 лет. Цена стандартного дома площадью около 45 кв.м. с трехметровым потолком – примерно 30 000 долларов. В 2016 году после землетрясения в японской префектуре Кумамото полностью уцелела курортная деревня Асо, в которой было 480 пенопластовых домов.