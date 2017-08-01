"Ласточкой" в воду с 25-метрового моста: многовековая забава в Боснии и Герцеговине

41 смельчак принял участие в ежегодных традиционных прыжках в воду со Старого моста в Боснии и Герцеговине, высота которого составляет 25 метров. Победителем стал Лоренс Листо, для которого этот прыжок стал десятым. Чтобы успешно окунуться в ледяную воду, многие тренируются годами с самого раннего возраста. Между тем первое сохранившееся упоминание об этой забаве датируется 1664 годом, хотя статус ежегодных состязаний мероприятие получило лишь в 1968 году.