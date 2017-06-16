Акробатка висела на зубах и кувыркалась в воздухе над Ниагарским водопадом

Трюк, во время которого Эрендира Валленда повисла над "Подковой", зацепившись зубами за специальное крепление, выполнялся на высоте около 90 метров.

За воздушным представлением со смотровой площадки у водопада наблюдали около двухсот человек. Валленда также продемонстрировала несколько акробатических элементов на обруче, подвешенном к вертолету на тросах.

Таким образом акробатка отметила пятилетие достижения ее мужа – 15 июня 2012 года известный американский цирковой артист, акробат, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Ник Валленда стал первым человеком, прошедшим через Ниагарский водопад по канату.