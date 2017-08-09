Паника, ступор и разрушенная инфраструктура: землетрясение в Китае

Мощное землетрясение амплитудой 6.7 и более тысячи афтершоков произошли в китайском уезде Цзючжайгоу в провинции Сычуань. В результате природного катаклизма погибли по меньшей мере 19 человек, включая туристов, более 240 получили ранения. Отголоски ударов стихии в Китае ощутили некоторые жители верхних этажей многоэтажных домов в Новосибирске.



