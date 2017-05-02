Подкинуло до потолка – пассажирка попавшего в турбулентность самолета о ЧП

По словам очевидцев, внезапная и непредсказуемая "турбулентность ясного неба" обрушила самолет Boeing 777 сразу на 300 метров вниз, затем подбросила вверх, затем снова вниз и опять вверх. Это произошло за 40 минут до посадки в Бангкоке.

Очевидцы сообщают, что больше всего при инциденте пострадали те пассажиры, которые стояли в очереди в туалет.

По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания.