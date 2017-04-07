Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме

На главное пешеходной улице шведской столицы Дроттнинггатан грузовик врезался в толпу людей. Машина двигалась на большой скорости и остановилась только после того, как въехала в витрину магазина. Полиция сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате инцидента. Водитель грузовика задержан.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен уже назвал случившееся терактом.

"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.

Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу, сообщает издание Local.

"Это один из наших грузовиков для доставки. Во время доставки в ресторан Калиенте (Caliente) кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку", — приводит издание слова представителя компании.

По сообщениям СМИ в Стокгольме после наезда грузовика на толпу закрыли метро.