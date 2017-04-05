Кадры задержания предполагаемых вербовщиков террористов в Петербурге. Съемка ФСБ

Все задержанные – выходцы из Средней Азии. По предположению следствия, с ноября 2015 года они вербовали мигрантов на территории Санкт-Петербурга для участия в террористических организациях.

"Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности — ред.)", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

При задержании сотрудники ФСБ обнаружили на мобильных телефонах подозреваемых видео предположительно пропагандистского характера. Также оперативники обнаружили в квартире подозреваемых исламскую экстремистскую литературу.

*Террористическая организация, запрещенная в России