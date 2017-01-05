Теракт у здания суда в турецком Измире. Момент взрыва и кадры последствий

Заминированный автомобиль взорвался у здания суда в турецком городе Измир. На месте происшествия полиция вступила в перестрелку с предполагаемыми террористами. Двое из нападавших были ликвидированы, еще один объявлен в розыск, сообщает агентство Reuters.

В результате теракта как минимум двое погибли, еще десять человек получили ранения. На месте происшествия работают спасатели и спецслужбы.

Местные СМИ сообщают, что Высший совет по радио и телевидению Турции Наложил временный запрет на освещение теракта. Губернатор провинции Измир Эрол Айилдыз (Erol Ayyildiz) возложил ответственность за взрыв на запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК).