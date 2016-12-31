Искореженный корпус и обугленный салон – машина убитого посла Греции в Бразилии

Несколько дней назад греческие власти заявили о пропаже дипломата, спустя сутки полицейские обнаружили машину посла сожженной. Экспертиза установила, что внутри автомобиля находился Кириакос Амиридис.

В убийстве чиновника сознались полицейский из Рио-де-Жанейро. Как позже выяснилось, соучастником преступления также была супруга Амиридиса.

Ранее полицейские сообщили, что следователи нашли пятна крови на диване в доме посла и его жены.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио", пишет thetoc.gr.