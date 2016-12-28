Работа водолазов на месте крушения Ту-154

Водолазы, занимающиеся поисками на месте крушения Ту-154 в Черном море, за сутки совершили более 30 погружений, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Работы по поиску фрагментов самолета и тел погибших ведутся без остановки.

"Поисковые работы в акватории Черного моря не останавливаются. За сутки водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" совершили более 30 погружений, в результате которых на поверхность были подняты обломки самолета, в том числе крупные фрагменты фюзеляжа", — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС обследуют дно района крушения с помощью гидролокатора бокового обзора. Им удалось обнаружить и поднять морским самоходным краном "Черноморец-11" на поверхность стойку шасси, фрагменты двигателя, элементы обшивки фюзеляжа, а также личные вещи пассажиров.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.