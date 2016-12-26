Представитель Минобороны Конашенков о ходе поисковой операции Ту-154 в Сочи

Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По последним данным спецслужбам удалось обнаружить 11 тел и 154 фрагмента, сообщил Конашенков.

Он также добавил, что специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России будут проводить опознание жертв авиакатастрофы и генетическую экспертизу.

У родственников погибших начали брать биоматериал на анализы.

Самолет Ту-154 Минобороны России упал спустя семь минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять представителей российских СМИ.