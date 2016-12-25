Спасатели на кораблях и вертолетах искали обломки Ту-154 в Черном море

Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечена группировка общей более 3 тысяч человек, а также 200 единиц техники, 30 морских судов, 7 самолётов, 12 вертолётов и 20 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в МЧС РФ.

Спасательная операция не будет остановлена ночью: в районе крушения самолета установят световые башни.

В течение дня МЧС России провело обследование береговой линии и облет секторов общей площадью 240 квадратных километров.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.