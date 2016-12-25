Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 и объявил о трауре

Президент РФ выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших в авиакрушении Ту-154 и заявил, что 26 декабря будет объявлен днем траура.

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", — сказал он журналистам.

Президент отметил, что инцидент будет расследован.

"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", — заявил Путин.

По уточненным данным Минобороны РФ, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".