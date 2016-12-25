Заявление представителя Минобороны РФ по крушению Ту-154 в Сочи

На борту потерпевшего крушение в районе Сочи военного самолета Ту-154, по уточненным данным Минобороны РФ, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

"На борту самолета было 8 членов экипажа и 84 пассажира", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также отметил, что Минобороны наращивает силы и средства в районе крушения самолета Ту-154.

"В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются", — сказал Конашенков.

Самолет Ту-154 Минобороны России упал спустя семь минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять представителей российских СМИ.