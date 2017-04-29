Участники акции "Лес Победы" посадили тысячи новых деревьев в Подмосковье

Эколого-патриотическая акция "Лес Победы", приуроченная к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в нескольких районах Подмосковья. Центральной площадкой для высадки новых деревьев в этом году стал участок размером 14,6 гектаров около деревни Красный Поселок Истринского района.

Всего в области была подготовлена 81 площадка общей площадью 337 гектаров для высадки более миллиона сеянцев сосны, ели и дуба на землях лесного фонда и 110 тысяч парковых деревьев и кустарников − на землях муниципальных образований, сообщается на интернет-портале правительства Московской области.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям Подмосковья, пригласив их принять участие в акции.

"Считаю эту акцию важной и объединяющей, мы находимся на пороге великого праздника, День Победы в нашей стране всегда, во все годы отмечают особо", — подчеркнул он.

Акция "Лес Победы" проводится на территории Московской области с 2014 года. В прошлом году в ней приняли участие 70 тысяч человек, было высажено 1,3 миллиона деревьев.