Рекордная стрельба танкистов и соревнования снайперов: второй день АрМИ-2017

Второй день Международных армейских игр – 2017 отметился рекордом по скорости и меткости стрельбы на "Танковом биатлоне". Российский экипаж прошел дистанцию за 19 минут 10 секунд ни разу не промахнувшись. Это лучший показатель за все время проведения соревнований среди танкистов. Также военные соревновались в снайперской стрельбе, войсковой разведке и пилотировании. АрМИ-2017 принимают 5 стран, включая Россию, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Китай. Игры продлятся до 12 августа.



