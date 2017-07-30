Яркие моменты первого дня АрМИ-2017: гонки танков и артиллерийские залпы

29 июля стартовали Армейские международные игры – 2017. В соревнованиях принимают участия представители различных родов войск из 28 стран. Более 150 команд будут бороться за победу в "танковом биатлоне", "авиадартс", "чистое небо" и других конкурсах. АрМИ-2017 проходят одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае. Игры завершатся 12 августа.



