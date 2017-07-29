Финальная репетиция парада ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Более 30 морских судов и 40 самолетов и вертолетов приняли участие в финальной репетиции парада ко Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге в пятницу. Во время мероприятия по Неве проплыли малый ракетный корабль "Серпухов", противоминный тральщик "Адмирал Обухов", сторожевой фрегат "Адмирал Макаров" и корвет "Стойкий". Парад пройдет в Северной столице и Кронштадте в последнее воскресенье июля.



