Мосты в Петербурге впервые развели днем для репетиции парада ко Дню ВМФ

Четыре моста в Санкт-Петербурге — Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный — впервые развели при свете дня для репетиции парада ко Дню Военно-морского флота России. Парад пройдет 30 июля, в нем примут участие более 20 военных кораблей и около пяти тысяч военнослужащих со всей страны.