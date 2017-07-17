Су-30СМ в действии: летчики испытали управляемое оружие нового истребителя

Летчики 43-го штурмового авиационного полка в Севастополе провели учения с применением управляемого оружия на новейших сверхманевренных многоцелевых истребителях Су-30-СМ. Две авиационные эскадрильи в ходе учебных полетов отработали удары по наземным и воздушным целям.