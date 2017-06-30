Как выглядит экипировка "солдата будущего"

Боевую экипировку "солдата будущего" показали на выставке, приуроченной к открытию Центра прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС". Концепт разрабатывается в климовском Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Экипировка включает в себя бронированный шлем, а также новейшее вооружение и средства защиты.