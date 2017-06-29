Корабельные артустановки АК-176МА и А-192М и другие новинки МВМС-2017

В Санкт-Петербурге открылся восьмой Международный военно-морской салон МВМС-2017, на котором была представлены последние российские разработки военно-морской техники и вооружения. Среди новинок зрители смогли увидеть новые корабельные артустановки АК-176МА и А-192М, которые, по словам разработчиков, станут основой оружия российского флота. Выставка, в которой участвуют более 400 компаний, продлится до 2 июля.



