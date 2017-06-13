"Славянское братство - 2017": бой с "террористами" и десантирование с Ил-76

Вторая — активная – фаза учений "Славянское братство – 2017" проходит в Белоруссии с 12 по 14 июня. Согласно легенде маневров, военнослужащие по мандату ООН выполняют контртеррористические задачи в рамках операции по поддержанию мира в условном государстве. Многонациональная батальонная тактическая группа выдвинулась в назначенный район, бойцы преодолели водные преграды и десантировались из самолетов Ил-76.

В учениях участвуют более одной тысячи военнослужащих России, Белоруссии и Сербии, задействованы свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Сербские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и боеприпасы.

Первый этап учений проходил на полигоне Брестский с 6 по 11 июня, во время этой фазы проходило формирование и слаживание многонациональной батальонной тактической группы.