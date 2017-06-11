Совместный пролет Су-30СМ и "Ночных охотников" на шоу в честь 25-летия "Беркутов"

Авиашоу проходило в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации. Также на территории учебного заведения прошла выставка на которой были представлены новейшие образцы транспортных и ударных вертолетов: Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-26Т, Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-8АМТШ-ВА (арктический).

В мероприятии приняли участие не только пилоты авиагруппы "Беркуты", но и участники пилотажных групп "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на истребителях МиГ-29.

Днем создания пилотажной группы "Беркуты" считается 11 апреля 1992 года на аэродроме Кубинка. Это уникальная и единственная в своем роде авиационная группа высшего пилотажа Воздушно-космических сил России выполняет полеты на современных боевых вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".



