В День военно-транспортной авиации Минобороны РФ показало видео о буднях ВТА

История военно-транспортной авиации в России началась в 1931 году, когда в Ленинградском военном округе был создан опытный воздухо-десантный отряд. В середине 50-х годов ВТА стала самостоятельной структурой. Ее задачами стали перевозка войск, боевой техники и грузов в особых условиях, выброска десанта.

В настоящее время транспортные задачи выполняют экипажи самолетов военно-транспортной авиации и транспортной авиации в составе объединений и соединений ВКС России. На вооружении соединений и воинских частей ВТА состоят самолеты Ил-76МД, Ил-76МД-90А, Ил-78, Ил-62, Ан-26, Ан-22, Ан-124, Ан-12ПП, Ан-2, Ту-154, Ту-134, вертолеты Ми-8.

В 2017 году за первое полугодие было перевезено более 60 тысяч военнослужащих и около 20 тысяч тонн грузов. Во время мероприятий боевой подготовки самолеты ВТА десантировали свыше 40 тысяч военнослужащих. География пунктов назначения и выполнения задач для летных экипажей ВТА — от полярной базы "Борнео" до Африканского континента. Среди задач, стоящих перед ВТА в летнем периоде обучения, наиболее значимые — подготовка к стратегическому командно-штабному учению "Запад-2017", учению "Мирная миссия-2017" в рамках ШОС и ряду других. 20 экипажей ВТА подготовлено к задачам по тушению пожаров на специально оборудованных самолетах Ил-76.

Экипажи ВТА также готовятся к конкурсу лётного мастерства "Авиадартс-2017".



