Парашютисты и водолазы обезвредили "террористов" на учениях ФСБ в Крыму

В рамках учений подразделения специального назначения ФСБ России нейтрализовали условных террористов, захвативших самоподъемную нефтяную буровую установку и буксировочное судно, а также освободили 150 членов экипажей платформы и судна, удерживавшихся в качестве заложников.

В штурме приняли участие около ста бойцов сводной группы спецназначения из различных регионов страны. В короткие сроки была проведена оценка сложившейся обстановки, спланировано и проведено мероприятие по освобождению заложников, в ходе которого осуществлены скрытый подход и подъем боевых пловцов, десантирование парашютистов и высадка абордажной группы на захваченные условными террористами объекты.

Второй этап учений пройдет в Евпатории на территории санаторно-гостиничного комплекса, а третий будет связан с отработкой действий спецназа на отдельных участках прибрежной и горно-лесистой местности.

Крупномасштабные учения ФСБ России по борьбе с терроризмом проходят в Крыму 24-29 мая с привлечением двух тысяч человек, бронетехники, авиации и флота.