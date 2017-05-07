Минобороны показало, как российские летчики готовятся к параду Победы

В параде Победы, посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне примут участие 72 самолета и вертолета. В воздушном строю над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М.

"Изюминкой" воздушного парада в этом году станет новое построение – ударная группа из пяти самолетов дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь", сообщили в Минобороны РФ.

Пролет экипажей армейской, дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации над Москвой проходит на высотах от 150 до 500 метров и на скоростях от 200 до 500 километров в час.

Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.