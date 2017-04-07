Трамп рассказал о причинах авиаудара США по Сирии в обращении к американцам

Все предыдущие попытки повлиять на поведение Асада длились годами, но все они явно провалились, заявил Трамп в своем обращении к американцам после того, как США впервые с начала сирийского конфликта нанесли массированный ракетный удар по авиабазе правительственных войск. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Сегодня вечером я приказал провести направленный удар по авиабазе в Сирии, откуда была осуществлена химическая атака. Эта мера — в жизненно важных интересах национальной безопасности США: сдерживать и останавливать распространение смертельного химического оружия", — сказал Трамп.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.