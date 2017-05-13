Эльфийские песни в московском метро: как прошел ночной концерт в подземке

Академический большой хор РГГУ и Президентский оркестр Российской Федерации исполнили оперу на эльфийском языке квенья, выдуманном писателем Джоном Толкином, автором романа-эпопеи "Властелин колец". Концерт состоялся в ночь на 13 мая на станции метро "Деловой центр". По сообщению пресс-службы метрополитена, слушателями оперы "Сильмариллион. Памяти Толкина" стали более 500 человек.

В ночном концерте также приняли участие камерный хор Platinum, академический мужской хор Российской академии музыки имени Гнесиных, хор Voice Fusion, Нижегородский молодежный хор и камерный хор Государственного музыкально-педагогического института под управлением заслуженной артистки России Галины Богдановой.

"Сильмариллион" — фантастическое произведение Толкина, которое было издано после смерти писателя его сыном Кристофером. В "Сильмариллионе" рассказывается о сотворении и ранней истории Арды — мира, в котором находится континент Средиземье, известный читателям по "Властелину колец".