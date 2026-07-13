Заповедники России: список и описание

Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке

Заповедники России — это особо охраняемые природные территории с самым строгим в стране природоохранным режимом, где экосистемы сохраняются в естественном состоянии. Сегодня в России действует более 110 государственных природных заповедников — от арктических пустынь Таймыра до субтропиков Кавказа. Что такое заповедник, сколько их и где они находятся — в материале РИА Новости.

Что такое заповедники России

Государственный природный заповедник — это высшая и самая строгая форма охраны природы в России. На его территории природа остается в естественном состоянии, а почти любое хозяйственное вмешательство человека под запретом.

Заповедники бывают не только природными. Выделяют также ландшафтные, исторические и археологические, а отдельно — музеи-заповедники, в которые может входить часть города, парк или усадьба, имеющая архитектурную или историческую ценность.

Более 30 природных заповедников России имеют статус биосферных резерватов. Такие территории включаются во всемирную сеть под эгидой ЮНЕСКО на базе действующих заповедников: их экосистемы уникальны и требуют тщательного контроля за сохранением.

Характеристика Значение Государственных природных заповедников более 110 (около 112 на 2026 год) Общая площадь около 30 млн га (без морских акваторий) Самый большой Большой Арктический (~4,2 млн га) Самый старый Баргузинский (1916/1917) Самый северный остров Врангеля (Чукотка) Под эгидой ЮНЕСКО более 30 биосферных резерватов; 13 заповедников входят в объекты всемирного природного наследия Крупнейшие озера в заповедниках Байкал, Телецкое, Ханка Популярные для экотуризма Кавказский, Кроноцкий, Байкальский, Алтайский

История создания заповедников в России

Началом заповедного дела в России можно считать 1703 год, когда Петр I своим указом запретил рубить корабельные леса. Но первый полноценный государственный природный заповедник — Баргузинский — появился значительно позже: он был учрежден в конце 1916 года и начал работу в 1917-м. По новому стилю это произошло 11 января 1917 года — именно эта дата и стала Днем заповедников и национальных парков, который ежегодно отмечают в России.

Баргузинский заповедник создавали для сохранения и восстановления численности соболя. Следом появились и другие старейшие ООПТ страны: Астраханский (1919) для сбережения флоры и фауны дельты Волги, Ильменский (1920) для охраны уникальных минералов, Воронежский (1923) на землях Усманского бора и Кавказский (1924) для спасения горного зубра. С этого ядра и выросла современная сеть, в которой сегодня насчитывается более 110 заповедников.

Чем заповедники отличаются от национальных парков

Главное различие между заповедником и национальным парком — в способе охраны дикой природы. Заповедник практически полностью закрыт для воздействия человека: здесь допустимы лишь познавательные экологические маршруты, тропы и центры экологического образования. В национальном парке, помимо охраны и изучения территории, целенаправленно создаются условия для отдыха людей, поэтому экологический туризм там развит шире.

Иначе устроен и заказник. Если заповедник исключает из хозяйственной деятельности весь природный комплекс, то в заказнике под охрану берется лишь его часть — отдельные виды или участки. Заказники делятся на охотничьи, ботанические и гидрологические, а вот биосферными резерватами могут становиться именно заповедники. Памятник природы — это еще более точечная форма охраны одного уникального объекта.

Сравнение категорий ООПТ Категория ООПТ Основная цель Режим посещения Что важно понимать Государственный природный заповедник Сохранение природных комплексов и научные исследования Строгий режим, посещение ограничено Самая строгая форма охраны Национальный парк Охрана природы и регулируемая рекреация Туризм разрешён по правилам Не равно заповеднику Заказник Охрана отдельных видов или участков Зависит от типа объекта Ограничения мягче Памятник природы Охрана уникального природного объекта Обычно локальный режим Точечная форма охраны

Сколько заповедников в России и где они находятся

На 2026 год в России действует более 110 государственных природных заповедников. Они входят в систему федеральных ООПТ, которая в общей сложности насчитывает 253 территории: помимо заповедников это 75 национальных парков и 66 федеральных заказников.

Актуальное количество и почему цифры в источниках различаются

Заповедная система регулярно пополняется новыми объектами, поэтому актуальной всегда будет самая свежая цифра, а не та, что закреплена в старом тексте.

Еще одна причина — смена статуса. Заповедник может быть преобразован в национальный парк, и тогда число заповедников снижается, а нацпарков растет. Так произошло с заповедником "Столбы", ставшим в 2019 году национальным парком "Красноярские Столбы", и с Тебердинским заповедником, который в 2021 году получил статус нацпарка. Границы и площадь ООПТ при этом сохраняются — меняется только режим охраны.

Третья причина — что именно считать. Если речь о государственных природных заповедниках, их более 110. Если же брать ООПТ всех категорий и уровней — федеральные, региональные и местные, включая национальные парки, заказники и памятники природы, — их в России около 13 тысяч.

Четвертая причина — акватории. Площадь заповедников без морских вод оценивается примерно в 30 млн га, а с прибрежными акваториями цифра заметно выше. Поэтому при сравнении площадей важно смотреть, учтена вода или нет.

Распределение по регионам и природным зонам

Заповедники представлены в большинстве регионов России и во всех основных природных зонах. При этом по площади система распределена неравномерно: самые крупные территории сосредоточены на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, где плотность населения мала, а нетронутые ландшафты сохранились лучше всего. Южные и центральные заповедники, как правило, меньше по площади, но не уступают в биоразнообразии.

Арктика, тундра и северные территории

Север дает стране самые большие по площади заповедники. Здесь находятся Большой Арктический — крупнейший в России и Евразии, занимающий побережье и острова Северного Ледовитого океана на Таймыре, а также Таймырский и Усть-Ленский в дельте Лены. К арктическим относится и островной заповедник "Остров Врангеля" на Чукотке — самый северный в стране и один из главных в мире районов берлог белого медведя.

Природа этих территорий — арктические пустыни, тундра и зона вечной мерзлоты. Растительность скудная: мхи, лишайники, редкие кустарники, зато богат животный мир северных широт. Особняком стоит горный Путоранский заповедник южнее Таймыра, чье базальтовое плато включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Тайга, горы, степи, дельты и побережья

Южнее заповедники охватывают совсем другие ландшафты. Горы и тайга Южной Сибири — это Алтайский, Саяно-Шушенский и Кузнецкий Алатау, а у Байкала к ним добавляются Баргузинский и Байкальский заповедники с кедровыми лесами и хребтами Хамар-Дабана. Главный горный заповедник европейской части — Кавказский, старейший и крупнейший на Северном Кавказе, созданный ради сохранения зубра.

Отдельные природные зоны закрывают специализированные заповедники. Дельты и водно-болотные угодья представляет Астраханский в дельте Волги, степи — Даурский в Забайкалье, а морские побережья и акватории — Дальневосточный морской и Командорский на Дальнем Востоке. Леса Приморья с амурским тигром и дальневосточным леопардом охраняют Лазовский и Уссурийский заповедники. Такой разброс по природным зонам и делает заповедную сеть России одной из самых представительных в мире.

Самые известные заповедники России

Ниже — одни из самых известных заповедников России с короткими описаниями: где находятся, чем знамениты и что охраняют.

Большой Арктический

Самый крупный заповедник России и всей Евразии — Большой Арктический: его площадь превышает 4 млн га. Он раскинулся на островах и побережье Северного Ледовитого океана на Таймыре, и почти вся территория — это арктическая пустыня с редкими мхами и лишайниками. Из-за скудной растительности здесь много леммингов, а в реках водятся ценные виды рыб: арктический голец, омуль, муксун, сибирский хариус, осетр, стерлядь и нельма. В Красные книги разного уровня занесены лаптевский и атлантический моржи, нарвал и овцебык.

Остров Врангеля

Заповедник "Остров Врангеля" в Чукотском автономном округе основан в 1976 году, и посещение его строго ограничено — разрешение получают в основном те, кто ведет научную работу. Острова Врангеля и Геральд считаются крупнейшим в мире районом родовых берлог белого медведя. За это и за уникальную природу территория включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Помимо белого медведя здесь обитают песец, горностай, росомаха, одичавший северный олень, волки и красные лисицы. Среди достопримечательностей — стоянка древних эскимосов и гора Перкаткун.

Кроноцкий

Кроноцкий заповедник расположен на востоке полуострова Камчатка, и большая его часть покрыта каменной березой. Здесь находится знаменитая Долина гейзеров с горячими источниками, грязевыми котлами, мини-вулканами и водопадами. Фауна представлена соболем, горностаями, лисами, росомахами, лососем, снежными баранами и рысями. Рептилий нет, но встречаются земноводные, например сибирский углозуб. Лососевые реки заповедника служат важнейшими нерестилищами.

Баргузинский

Баргузинский — старейший заповедник России, основанный в 1916–1917 годах в Республике Бурятия для сохранения и восстановления численности баргузинского соболя. Его площадь составляет около 374 тыс. га, а экологический маршрут проходит по долине реки Шумилихи до берега Байкала. На территории обитают бурый медведь, волк, лисица, росомаха, рысь, лось, заяц-беляк и несколько видов полевок.

Дальневосточный морской

Дальневосточный морской заповедник находится в заливе Петра Великого Японского моря и охраняет прежде всего морские экосистемы. Под его защитой — дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, приморский гребешок, колонии морских птиц и тюлень ларга; в воды регулярно заходят киты, косатки и дельфины. Это один из немногих в России преимущественно морских резерватов.

Алтайский

Алтайский заповедник — биосферная территория в Алтайских горах, прилегающая к Телецкому озеру и входящая в объект наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая". Здесь насчитывается около 1270 видов растений, 73 вида млекопитающих, порядка 300 видов птиц и 10 видов земноводных и пресмыкающихся. Среди обитателей — марал, лось, бурый медведь, кабарга, соболь, росомаха, рысь, косуля и краснокнижный снежный барс.

Присурский

Заповедник "Присурский" расположен в Чувашской Республике и объединяет несколько природных памятников — "Речку Люлю", группы озер Старая Старица и Старица, а также археологический объект "Заячий городок". В охранной зоне гнездятся краснокнижные птицы: орлан-белохвост, филин, змееяд, кулик-сорока, малая крачка и серый сорокопут. Из зверей здесь встречаются бурый медведь, рысь, волк, лесная куница, бобр, заяц-беляк, кабан, лось и редкие степные сурки-байбаки.

Лазовский

Лазовский заповедник имени Капланова в Приморском крае занимает более 120 тыс. га, большую часть которых покрывают хвойные и широколиственные леса. Под охраной находятся амурский тигр, горал, уссурийский пятнистый олень, дальневосточный леопард и гигантская бурозубка, а в реках — сахалинский таймень и сахалинский осётр. Среди амфибий встречается уссурийский когтистый тритон. Здесь же расположена самая крупная тисовая роща Дальнего Востока.

Саяно-Шушенский

Саяно-Шушенский заповедник лежит в труднодоступном районе Западного Саяна на юге Красноярского края, на левом берегу Енисея, в зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища. Почти 100 видов его животных — редкие, исчезающие или занесенные в Красную книгу. В лесах обитают соболь и белка, росомаха и лось, рысь и волк, а после строительства ГЭС в водоемах прибавилось щуки, окуня и леща. Главный символ территории — снежный барс (ирбис). На счету заповедника держится около десяти особей этого исчезающего вида.

Байкальский

Байкальский заповедник охраняет природные комплексы южного побережья Байкала и центральной части хребта Хамар-Дабан в Республике Бурятия. Более половины представителей байкальской фауны — эндемики, это почти 40 видов. Всего здесь обитает свыше 365 видов животных, из которых 52 — млекопитающие и 293 — птицы.

Уссурийский

Уссурийский заповедник имени Комарова в Приморском крае богат хвойными и лиственными лесами, которые почти не сохранились ни на Дальнем Востоке, ни в соседних странах. Здесь живет самый крупный жук фауны России — реликтовый усач, а также крупные тропические бабочки: сатурния Артемида, брамея Танкрэ и хвостоносец Маака. В Красную книгу занесены амурский тигр, восточносибирский леопард, мандаринка, черный аист и уссурийский когтистый тритон.

Командорский

Командорский — самый большой морской биосферный заповедник России, созданный для охраны природных комплексов одноименного архипелага в водах Берингова моря и Тихого океана. Здесь сохранились крупнейшие лежбища морских млекопитающих, птичьи базары и уникальная популяция медновского песца. Командоры — единственное место в мире, где когда-то обитала ныне вымершая морская (Стеллерова) корова.

Путоранский

Путоранский заповедник занимает северо-западную часть Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр, и охраняет уникальное базальтовое плато Путорана. Главные объекты охраны — занесенные в Красную книгу путоранский снежный баран (эндемик этих гор), краснозобая казарка, беркут, орлан-белохвост, кречет, белоклювая гагара, малый лебедь и скопа. В 2010 году плато было включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Таймырский

Таймырский — один из крупнейших заповедников России, расположенный на севере Красноярского края, на полуострове Таймыр. На охраняемой территории обитает 21 вид млекопитающих, и здесь же пасется самое большое в мире стадо диких северных оленей. Тундра богата водоплавающими птицами: гуменником, гагой-гребенушкой, тундровым лебедем, краснозобой казаркой, куликами и чайками.

Усть-Ленский

Усть-Ленский заповедник находится в дельте реки Лены и на западном склоне хребта Хараулах в Республике Саха (Якутия). Здесь можно встретить северных оленей, снежных баранов, голубых песцов и черношапочных сурков, а под охраной находятся лаптевский морж, нарвал, белуха и белый медведь.

Кузнецкий Алатау

Заповедник "Кузнецкий Алатау" расположен на юге Центральной Сибири, в Кемеровской области. Всего здесь насчитывается 69 видов млекопитающих: белка, барсук, выдра, бобр, бурый медведь, лиса, косули, маралы и лоси. Среди охотничьей и водной фауны — глухари, тундровые куропатки и пескари.

Кавказский

Кавказский заповедник — крупнейшая и старейшая особо охраняемая природная территория Северного Кавказа, созданная в 1924 году на землях бывшей великокняжеской "Кубанской охоты". Он раскинулся в Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии, а его символом стал кавказский зубр — ради сохранения этого вида заповедник и создавался. Сегодня здесь обитают около 1700 благородных оленей, 1300 серн, 3200 туров и 600 медведей.

Олекминский

Олекминский заповедник лежит на юге Республики Саха (Якутия). Вся его территория расположена в зоне вечной мерзлоты толщиной 100–200 м, что определяет своеобразие местных экосистем. Флора насчитывает более 600 видов растений, шесть из которых внесены в Красную книгу России, а 66 — в Красную книгу Якутии.

Дарвинский

Дарвинский заповедник расположен на полуострове между Вологодской и Ярославской областями. Это один из ключевых в стране орнитологических резерватов: здесь одна из самых высоких в мире плотностей гнездования орлана-белохвоста, а также гнездятся филины, глухари, тетерева, большой подорлик, черный коршун и несколько видов ястребов. Из зверей водятся куницы, горностаи, выдры, барсуки, лисицы, волки, лоси, медведи и кабаны.

Астраханский

Астраханский заповедник появился в 1919 году и занимает около 63 тыс. га в Камызякском и Володарском районах — в дельте Волги. Дельтовые водно-болотные угодья — место массовых миграций и гнездования птиц, а визитная карточка территории — цветение лотоса.

Брянский лес

Заповедник "Брянский лес" создан 14 июля 1987 года в Трубчевском и Суземском районах Брянской области, в междуречье Десны и Неруссы. Он сохраняет часть крупного Брянского лесного массива и отличается богатой флорой и фауной — это одно из немногих мест в Европе, где обитают все виды европейских дятлов.

Столбы

Заповедник "Столбы" включал часть предгорий Восточного Саяна, а его главная достопримечательность — сиенитовые останцы, те самые "столбы". С 2019 года "Столбы" преобразованы в национальный парк "Красноярские Столбы" — границы и площадь сохранились, но изменился режим охраны, и формально это уже не заповедник.

Какие животные и растения охраняются в заповедниках

Главная задача заповедников — сохранить весь природный комплекс целиком. Однако в центре внимания всегда оказываются редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу России. Именно ради них создавалось большинство территорий: Баргузинский — ради соболя, Кавказский — ради зубра, "Остров Врангеля" — ради белого медведя. Сегодня заповедники остаются главным инструментом, который удерживает эти виды от вымирания.

Среди млекопитающих под особой охраной — крупные хищники: амурский тигр и дальневосточный леопард в лесах Приморья, снежный барс (ирбис) в горах Южной Сибири. Копытные представлены кавказским зубром, туром и путоранским снежным бараном — эндемиком плато Путорана. На севере ключевые виды — белый медведь, лаптевский и атлантический моржи, дикий северный олень, нарвал и белуха.

В заповедниках гнездятся краснокнижные хищники — орлан-белохвост, беркут, кречет, скопа, черный аист. Дарвинский заповедник известен одной из самых высоких в мире плотностей гнездования орлана-белохвоста. На арктических и тундровых территориях охраняют водоплавающих: краснозобую казарку, малого лебедя, пискульку, гусей и куликов.

Отдельная категория — эндемики, виды, которые не встречаются больше нигде. Около 40 эндемичных видов насчитывает байкальская фауна, своя уникальная популяция медновского песца живет на Командорах, а в Дальневосточном морском заповеднике растут эндемичные растения вроде овсяницы Воробьева и остролодочника русского.

Под защитой находятся краснокнижные растения — венерин башмачок, редкие лилии и ирисы, реликтовые тисовые рощи Лазовского заповедника, кедровые и каменноберезовые леса. Символом Астраханского заповедника стал лотос, чье цветение в дельте Волги ежегодно привлекает туристов.

Что можно и нельзя в заповедниках

Заповедник — это не парк для свободных прогулок: здесь действует самый строгий природоохранный режим из всех ООПТ.

Правила посещения

Попасть в заповедник можно только по экотропам и специальным маршрутам. Доступность заповедников сильно различается: Астраханский и Кроноцкий принимают организованные группы, тогда как на "Острове Врангеля" побывать могут в основном те, кто ведёт научную работу.

Планировать визит стоит заранее: уточнить сезон, забронировать место в группе, оплатить экологический сбор и зарегистрироваться. На маршруте важно держаться размеченных троп, следовать указаниям сопровождающего и не отклоняться в закрытые зоны.

Ограничения и запреты

В заповедной зоне полностью исключена любая хозяйственная деятельность, а посетителю запрещено многое из того, что привычно на обычном отдыхе на природе.

Как правило, на территории заповедника нельзя:

вести хозяйственную деятельность — рубить лес, добывать ресурсы, строить;

охотиться и рыбачить вне специально разрешенных случаев;

собирать растения, грибы, ягоды, минералы и любые природные объекты;

разводить костры вне отведенных мест и оставлять мусор;

съезжать с дорог и троп, передвигаться на транспорте вне маршрутов;

беспокоить животных, шуметь, находиться вне разрешенных зон;

запускать дроны и приводить домашних животных без согласования.

Законодательство по заповедникам

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" . Согласно ему, заповедники находятся в ведении Минприроды России. В законе закреплено и само определение: это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где расположены природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Главный документ, регулирующий создание, охрану и использование заповедников, —. Согласно ему, заповедники находятся в ведении Минприроды России. В законе закреплено и само определение: это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где расположены природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Особо охраняемые природные территории России в целом могут быть федерального, регионального или местного значения, и в совокупности их в России около 13 тысяч — это порядка 11–12% территории страны. Закон 33-ФЗ выделяет несколько категорий таких территорий, различающихся по строгости природоохранного режима: