Лучшие пляжи Крыма: песчаные, галечные и дикие

Лучшие пляжи Крыма: Беляус, Яшмовый, Золотой пляж, Лазурный берег, Майами в Оленевке.

Песчаные пляжи: Евпатория, Беляус, Поповка, Феодосия, Щёлкино.

Галечные пляжи: Яшмовый (Фиолент), Новый Свет.

Для отдыха с детьми: пологий вход в Евпатории и Лазурном берегу.

Для красивых видов: Балаклава, Новый Свет, Тарханкут, Фиолент.

От песчаных пляжей Евпатории и Феодосии до скалистых бухт Фиолента и Балаклавы — побережье Крыма предлагает десятки вариантов отдыха у Черного и Азовского морей. Какие пляжи считаются лучшими, где удобный вход в воду для детей, а где можно найти дикие бухты без толп туристов — в материале РИА Новости.

Топ-10 лучших пляжей Крыма

В Крыму насчитываются сотни пляжей — от многолюдных городских набережных до небольших бухт среди скал. При этом далеко не все одинаково подходят для семейного отдыха, спокойных прогулок у моря или занятий дайвингом. В эту подборку вошли десять пляжей, которые туристы особенно часто рекомендуют за чистую воду, удобный вход в море, живописные пейзажи и комфортные условия для отдыха.

Массандровский пляж в Ялте Где находится: Ялта, ул. Дражинского, 31Г, рядом с морским портом. Описание: Один из самых известных пляжей Южного берега Крыма с галечным покрытием и развитой инфраструктурой. Пляж разделен волнорезами на шесть участков с разным уровнем сервиса — от демократичных зон до бунгало повышенного комфорта. Море здесь чистое, а пляж получил международную награду "Голубой флаг" за чистоту воды и безопасность. Преимущества: • высокий уровень чистоты воды; • развитая инфраструктура и развлечения; • красивые виды для фото и прогулок.

Массандровский пляж считается одним из самых благоустроенных в Ялте и подходит тем, кто предпочитает комфортный отдых у моря. На территории работают душевые, спасательный пост, медпункт, кабинки для переодевания, туалеты, камеры хранения и массажный кабинет. Отдельной особенностью пляжа считается бассейн с водой из горных источников.

Для семей с детьми оборудованы игровые зоны, а любителям активного отдыха доступны гидроциклы, катамараны, водные лыжи, полеты на парашюте, дайвинг и морские прогулки. Также можно поиграть в пляжный волейбол или настольный теннис.

Особенно красивые фотографии получаются на террасах над пирсами с видом на море. Вечером многие гуляют по набережной Ялты, когда включается подсветка и становится прохладнее. Летом Массандровский пляж очень популярен, поэтому в разгар сезона здесь бывает многолюдно. Тем, кто хочет более спокойной атмосферы, лучше приходить утром.

Золотой пляж в Феодосии Где находится: Феодосия, район поселка Береговое, восточное побережье Крыма. Описание: Один из крупнейших песчаных пляжей Крыма с мягким золотистым песком и длинной береговой линией. Вход в море пологий, поэтому место особенно популярно у семей с детьми. На части территории работают кафе, прокат лежаков и водные развлечения. Преимущества: • широкий песчаный берег; • удобный вход в море; • хорошая инфраструктура для семейного отдыха.

Золотой пляж тянется на несколько километров и сочетает разные форматы отдыха. Здесь есть оборудованные участки с навесами, душевыми и лежаками, а рядом — более спокойные зоны, где меньше людей и шума. Летом море хорошо прогревается, поэтому купальный сезон часто продолжается до середины октября.

В разгар сезона многие отдыхающие выбирают участок "Пляж 117". Здесь работают игровые площадки, батуты и водные аттракционы, поэтому место особенно популярно у семей и компаний. Одной из особенностей места считаются живописные закаты над песчано-ракушечным берегом, поэтому вечером сюда часто приходят ради фотографий и прогулок у моря.

Пляж Беляус Где находится: Черноморский район, коса Беляус между озером Донузлав и Черным морем. Описание: Дикий пляж с белым песком и бирюзовой водой, который туристы называют "крымскими Мальдивами". Это одно из самых чистых мест западного побережья, где практически нет городской застройки и шумных развлечений. Преимущества: • кристально чистое море; • широкий песчано-ракушечный берег; • спокойная атмосфера без толп туристов.

Коса Беляус считается одним из самых живописных и малолюдных пляжных мест западного Крыма. Песчаная полоса тянется почти на 6 километров, а пологий вход в воду делает это место удобным для семейного отдыха. При этом Беляус остается скорее территорией дикого отдыха. Инфраструктура ограничена: примерно на одном километре побережья есть душевые, туалеты и точки с пресной водой. Также работают прокат лодок для рыбалки и небольшой шатер-бар с напитками и закусками.

Большинство туристов приезжают сюда ради кемпинга, палаток и спокойной атмосферы без плотной городской застройки. Поэтому воду, еду и защиту от солнца лучше брать заранее. Дополнительный интерес месту придают археологические раскопки древнего греко-скифского городища Беляус, основанного в IV веке до нашей эры. Посетить руины можно бесплатно.

Пляж Оленевки и Тарханкута Где находится: поселок Оленевка, мыс Тарханкут, западное побережье Крыма. Описание: Один из самых известных песчаных пляжей Крыма с прозрачной водой и белоснежным берегом. Пляж расположен в Караджинской бухте, защищенной от сильных ветров, поэтому море здесь часто остается спокойным. Преимущества: • прозрачная вода и белый песок; • удобный пологий вход; • отличные условия для дайвинга и кайтсерфинга.

Пляж "Майами", который многие туристы называют "Баунти", выглядит почти как тропический курорт. Светлый берег и ярко-бирюзовая вода действительно напоминают рекламные фотографии экзотических островов. Пляж тянется почти на два километра, а на берегу работают кафе, душевые и прокат шезлонгов и водной техники. Из-за мелководья и спокойного моря сюда часто приезжают семьи с детьми. Вода у берега обычно теплая и прозрачная, особенно в середине лета.

В окрестностях Оленевки есть и другие популярные пляжи. Главный поселковый пляж подходит для комфортного отдыха: здесь работают навесы, душевые, медпункт и прокат лежаков. Бухта Караджа известна золотистым песком и живописными видами, а дикие пляжи мыса Тарханкут, выбирают ради уединения и прозрачной воды. Любителям полностью дикого отдыха часто рекомендуют пляжи урочища Джангуль — ландшафтного заповедника со скалистым побережьем и почти нетронутой природой.

Яшмовый пляж на Фиоленте Где находится: мыс Фиолент, Балаклавский район Севастополя. Описание: Один из самых красивых галечных пляжей Крыма у подножия высоких скал Фиолента. Название связано с разноцветной галькой, среди которой встречаются минералы яшмы. Преимущества: • прозрачная вода; • живописные скальные пейзажи; • чистый галечный берег.

Яшмовый пляж расположен у подножия высокого скалистого обрыва и считается одним из самых красивых мест Фиолента. Чтобы попасть к морю, нужно преодолеть знаменитую лестницу примерно из 800 ступеней, поэтому сюда чаще приезжают любители активных прогулок и эффектных видов. На самом пляже работают спасатели, есть навесы, душевые и прокат сапбордов. Вода здесь обычно очень прозрачная, а вокруг поднимаются живописные скалы.

Лучшие фотографии получаются со смотровых площадок Фиолента: сверху хорошо видны море, каменистый берег и длинная линия обрывов, уходящая вдоль побережья.

Центральный пляж Евпатории Где находится: набережная имени Горького, Евпатория. Описание: Один из самых популярных песчаных пляжей западного побережья с длинной береговой линией и развитой инфраструктурой. Благодаря пологому входу и мелководью место считается одним из лучших для детей. Преимущества: • безопасный вход в море; • много развлечений для детей; • удобное расположение в центре города.

На пляже есть все необходимое для комфортного отдыха: навесы, деревянные настилы, душевые, спасательный пост и кафе. Для детей работают батуты и водные горки, а взрослые могут покататься на катамаранах или подняться над морем на парашюте.

Летом здесь особенно многолюдно, поэтому хорошие места обычно занимают с самого утра. После пляжа многие идут гулять по набережной или заходят в расположенный рядом дельфинарий.

Серебряный пляж в Балаклаве Где находится: Севастополь, Балаклавский район, природный заказник "Мыс Айя", примерно в 3–4 км от Балаклавы. Описание: Живописный пляж с прозрачной водой и смесью крупного песка и мелкой гальки. Пляж окружен скалами и считается одним из самых красивых мест Балаклавы. Преимущества: • чистая вода для снорклинга; • красивые горные пейзажи; • спокойная атмосфера.

Попасть на Серебряный пляж можно двумя способами: пешком по Солнечной тропе или на катере из Балаклавской бухты. Из-за каменистого входа в воду отдыхающим советуют заранее брать аквашузы. Инфраструктура здесь относительно небольшая, но для комфортного отдыха есть все необходимое: шезлонги, раздевалки и небольшое кафе.

Пляж особенно ценят любители снорклинга и подводного плавания. Прозрачная вода позволяет хорошо рассматривать подводный рельеф, а иногда рядом с берегом появляются дельфины.

Пляж Новый Свет Где находится: поселок Новый Свет, Зеленая бухта, рядом с Судаком. Описание: Песчано-галечный пляж в окружении гор и можжевеловых рощ. Бухта защищена от ветров, поэтому вода здесь быстро прогревается и остается спокойной. Преимущества: • красивые бухты и горные виды; • теплое море; • развитая инфраструктура рядом с набережной.

Центральный пляж Нового Света — главное место отдыха в поселке и одна из самых оживленных точек бухты Судак-Лиман. Пляж тянется вдоль набережной примерно на 200–300 метров, а вокруг открываются виды на горы и море. Для отдыха здесь есть все необходимое: понтоны, навесы, лежаки, душевые, раздевалки и туалеты. Работают кафе, экскурсионные точки и прокат водной техники.

В высокий сезон пляж становится очень популярным, поэтому многие туристы приходят сюда с утра. Одними из лучших мест для фотографий считаются тропа Голицына и панорамные виды на Зеленую бухту.

Генеральские пляжи в Керчи Где находится: Керченский полуостров, территория Караларского природного парка. Описание: Цепочка диких бухт на Азовском море с песчано-ракушечным берегом и почти нетронутой природой. Это одно из лучших мест Крыма для уединенного отдыха с палатками. Преимущества: • малолюдные бухты; • теплое Азовское море; • природные скалы и гроты.

Генеральские пляжи считаются одним из самых диких и протяженных участков побережья Крыма. Береговая линия здесь тянется примерно на 30 километров, а инфраструктура практически отсутствует. Именно поэтому туристы обычно приезжают подготовленными: берут с собой пресную воду, тенты, еду и все необходимое для отдыха. Отдыхающим также советуют обязательно убирать за собой мусор — именно благодаря этому побережье может сохранить свою почти нетронутую атмосферу.

Азовское море у берегов Генеральских пляжей мелкое и быстро прогревается. По этой причине купальный сезон здесь начинается раньше, чем на многих пляжах Черного моря

Пляж Учкуевка в Севастополе Где находится: Северная сторона Севастополя, микрорайон Учкуевка. Описание: Просторный пляж с песчано-галечным покрытием, длинной набережной, прозрачной водой и современной инфраструктурой. Подходит как для семейного отдыха, так и для активных развлечений у моря. Преимущества: • широкий песчано-галечный берег; • развитая инфраструктура; • удобный вход в воду для детей.

Пляж тянется примерно на полтора километра, а в некоторых местах становится особенно широким — до 50 метров. Здесь есть все для комфортного отдыха: спасательные посты, навесы, душевые, детские зоны, прокат шезлонгов и зонтиков, раздевалки и камеры хранения.

Вечером особенно оживленной становится набережная: открываются рестораны, клубы и кафе. После недавнего благоустройства ее оформили разноцветной плиткой, скульптурами и фонтанами. Одними из лучших мест для фотографий считаются закаты над морем, виды Севастопольской бухты и расположенный рядом парк с лавандовыми полями.

Побережья Крыма в сравнении Побережье Чем известно Типичные пляжи Основной плюс Западный берег песок и мелководье Евпатория, Поповка, Беляус комфорт для семей Восточный берег длинные песчаные участки Феодосия, Керчь просторные пляжи Южный берег бухты и галька Ялта, Алушта, Балаклава виды и прозрачная вода Азовское побережье ракушечные бухты и теплая вода Щелкино, Генеральские пляжи менее массовый отдых

Пляжи Крыма для отдыха с детьми

Для семейного отдыха в Крыму чаще всего рекомендуют песчаные пляжи западного побережья. Здесь море у берега мелкое, вода быстро прогревается, а пологий вход делает купание комфортным даже для маленьких детей.

Одним из главных семейных курортов считается Евпатория. Туристы часто выбирают пляжи "Робинзон", "Оазис" и "Солярис", где есть песчаное побережье и необходимая инфраструктура для отдыха с детьми. Популярностью также пользуются Золотой пляж и "Алые Паруса" в Феодосии, а на западном побережье — пляж "Майами" в Оленевке с теплым мелководьем.

Тем, кто ценит не только спокойное море, но и комфорт, стоит обращать внимание на оборудованные пляжи с навесами, душевыми и спасательными постами. На диких участках вроде Беляуса или Генеральских пляжей инфраструктура практически отсутствует.

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Советы туристам

Подбирать пляж в Крыму лучше с учетом формата отдыха, особенностей побережья и условий на месте. Перед поездкой стоит обратить внимание на несколько важных моментов.

Для отдыха с детьми чаще выбирают песчаные пляжи западного побережья с пологим входом в море и небольшой глубиной у берега.

Тем, кто ищет тишину и меньше людей, обычно подходят дикие бухты Тарханкута, Беляуса или побережье Азовского моря.

Перед поездкой на удаленные пляжи лучше заранее проверить наличие питьевой воды, мобильной связи и удобного подъезда. На Беляусе и Генеральских пляжах инфраструктура ограничена, поэтому все необходимое обычно берут с собой.

На галечных и каменистых пляжах, включая Яшмовый и Серебряный, удобно использовать аквашузы — специальную обувь для входа в воду.

Во время сильного ветра на открытых участках побережья в районе Севастополя и Тарханкута море поднимаются волны, а вода становится менее прозрачной.

Вопросы и ответы

Где самые красивые пляжи Крыма?

Одними из самых красивых пляжей Крыма считаются Яшмовый пляж на Фиоленте, бухты Балаклавы, Новый Свет и побережье Тарханкута. Эти места известны прозрачной водой, скалистыми пейзажами и живописными видами для фото.

Где находятся лучшие песчаные пляжи Крыма?

Лучшие песчаные пляжи расположены на западном и восточном побережье. Чаще всего туристы выбирают Евпаторию, Беляус, Феодосию, Поповку и Оленевку. Здесь удобный вход в море и широкие пляжные полосы.

Какие пляжи подходят для отдыха с детьми?

Для отдыха с детьми подходят Центральный пляж Евпатории, Золотой пляж в Феодосии и Учкуевка в Севастополе. На этих пляжах пологий вход в воду, есть навесы, душевые и спасательные посты.

Где в Крыму самое чистое море?

Прозрачная вода встречается на Тарханкуте, в Оленевке, на Яшмовом пляже и в Балаклаве. По отзывам туристов, море здесь остается чистым благодаря скалистому или песчано-ракушечному дну и отсутствию крупных речных стоков.

Какие пляжи Крыма подходят для дикого отдыха?