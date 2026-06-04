Отдых в Турции в июне: где лучше отдыхать россиянам

Турция в июне — это уже полноценный пляжный сезон, но еще без изнуряющей жары и переполненных курортов. Многие туристы считают этот месяц лучшим для поездки: море прогрелось, погода устойчивая, цены ниже пика. Подробный разбор всех популярных курортов, актуальные данные о погоде и воде, советы по выбору направления и практическая информация для планирования поездки — в материале РИА Новости.

Лучшее время: вторая половина июня.

Температура воздуха: +27...+33 °C в зависимости от курорта.

Температура воды: +23...+26 °C, теплее всего на

Где теплее: Алания, Сиде, Белек, Анталья.

Лучший формат отдыха: пляж + экскурсии. вторая половина июня.+27...+33 °C в зависимости от курорта.+23...+26 °C, теплее всего на Средиземном море Алания, Сиде, Белек, Анталья.пляж + экскурсии.

Где лучше отдыхать в Турции в июне

Средиземноморские курорты в июне теплее и тише, чем в разгар лета. Эгейское побережье чуть прохладнее, зато там больше природы и меньше суеты.

"Июнь — это начало высокого сезона, но не его пик, — отмечает Люсинэ Кодякова, генеральный директор "Центра Туризма и Отдыха". — Перелом происходит во второй половине месяца, примерно с 15–20 июня, когда заканчиваются экзамены в школах и начинаются массовые отпуска. В первой половине июня загрузка отелей еще позволяет найти хорошие варианты, а во второй половине цены уверенно растут. Однако в 2026 году ситуация необычная: по данным АТОР , из-за геополитической неопределенности турецкие отельеры столкнулись с недобором броней, и цены на июнь в среднем снизились на 4–6%, а в некоторых случаях — на 11–14% по сравнению с прошлым годом. Так что следить за динамикой определенно стоит, но паниковать из-за взлета цен не нужно".

Курорт Воздух Вода Пляж Для кого Анталья +28...+31 °C +23...+25 °C Галька, песок Экскурсии, семьи, пляж Аланья +30...+33 °C +24...+26 °C Песок, галька Пляж, молодежь, активный Кемер +27...+30 °C +22...+24 °C Галька, сосны Природа, спокойный отдых Сиде +29...+32 °C +24...+25 °C Песок и галька Семьи, экскурсии, история Белек +29...+32 °C +24...+25 °C Мелкий песок Семьи, спорт, гольф Бодрум +28...+30 °C +23...+24 °C Галька, песок Молодежь, ночная жизнь Мармарис +27...+30 °C +23...+24 °C Галька, песок Яхты, спокойный отдых Фетхие +27...+30 °C +23...+24 °C Галька Природа, треккинг, яхты

Анталья

Анталья — самый удобный курорт для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с экскурсиями. В июне здесь +28...+31 °C, вода прогрета до +23...+25 °C. В начале июня еще нет изнуряющего зноя, и самостоятельные прогулки по старому городу Калейчи приносят удовольствие, а не тепловой удар.

Пляжи смешанные — галька и песок. Пологий вход в море делает курорт комфортным для семейного отдыха с детьми. Из Антальи удобно съездить в Памуккале, Каппадокию, Демре, к руинам Аспендоса.

Июнь — сезон местных фруктов: на рынках черешня, абрикосы, шелковица. Обязательно попробуйте.

Аланья

Аланья — один из самых теплых курортов турецкого побережья. В июне температура воздуха достигает +30...+33 °C, вода прогревается до +24...+26 °C. Знаменитые песчаные пляжи Клеопатра и Кейкубат хорошо прогреваются уже в начале месяца. Аланья — молодежный курорт с развитой ночной жизнью, аквапарками и водными развлечениями. При этом в июне еще нет пиковой загруженности июля. Семьи с детьми оценят пологое мелководье на центральных пляжах.

Кемер

Кемер расположен у подножия гор Тавр, что создает особый микроклимат: в июне здесь +27...+30 °C при сравнительно невысокой влажности. Воздух свежее, чем в Аланье. Вода в море в начале июня прогревается до +22...+23 °C, к концу — до +24 °C. Пляжи галечные, с кристально чистой водой. Кемер подходит для спокойного семейного отдыха и любителей природы: рядом сосновые леса, каньон Гейнюк, развалины Фазелиса. Туристический поток в июне умеренный.

Сиде

Сиде — курорт с античными руинами прямо на территории города. Здесь удачно сочетаются история и пляжный сезон: в июне +29...+32 °C, вода +24...+25 °C. Пляжи смешанные — песок и галька, есть обширные мелководные зоны. Сиде идеально подходит для семейного отдыха: прогулки к храму Аполлона, руинам театра, местный рынок. Среди крупных отелей здесь много комплексов типа "все включено", ориентированных на семьи с детьми.

Белек

Белек — курорт с лучшими песчаными пляжами на средиземноморском побережье. Здесь находится один из крупнейших в Турции гольф-центров, а большинство отелей работают по системе "все включено" с развитой детской инфраструктурой. В июне — +29...+32 °C, вода +24...+25 °C. Пляжи с мелким песком и пологим входом особенно хорошо подходят для маленьких детей. Белек выбирают те, кто хочет полноценного курортного отдыха без лишних поездок.

"Российские туристы все чаще выбирают проверенные семейные курорты — Белек, Сиде, Аланью. А курорты провинции Мугла (Бодрум, Мармарис, Фетхие) теряют популярность у россиян из-за более высокой стоимости, меньшего выбора отелей по системе "все включено" и ориентации на европейский рынок, — говорит Люсинэ Кодякова. — В 2025 году число иностранных туристов в Мугле сократилось на 7,2% . В тренде — спокойный семейный отдых в проверенных местах с понятной инфраструктурой".

Бодрум

Бодрум — самый популярный курорт Эгейского побережья. В июне здесь чуть прохладнее, чем на Средиземном море: воздух +28...+30 °C, вода +23...+24 °C. Пляжи смешанные — галька и песок. Бодрум известен активной ночной жизнью, яхтенным туризмом и близостью к греческому острову Кос. Здесь много бутик-отелей и вилл. Это направление больше подходит для молодежного отдыха или пар без детей.

Мармарис

Мармарис — один из главных яхтенных центров Турции. Курорт расположен в глубокой бухте с живописными сосновыми склонами. В июне +27...+30 °C, вода +23...+24 °C. Пляжи галечно-песчаные. Мармарис подходит для спокойного отдыха: морские прогулки, дайвинг, экскурсии на острова. Отсюда удобно добраться паромом до греческого острова Родос — один из популярных вариантов для тех, кто хочет совместить две страны.

Фетхие

Фетхие — природный и экотуристический курорт с лагуной Олюдениз, входящей в список красивейших мест мира. В июне +27...+30 °C, вода +23...+24 °C. Пляжи галечные, прозрачность воды исключительная. Фетхие выбирают ценители природы и активного отдыха: параглайдинг над лагуной, треккинг по ликийской тропе, морские прогулки по бухтам. Для семейного пляжного all inclusive курорт подходит меньше — инфраструктура здесь скромнее, чем в Белеке или Аланье.

Погода в Турции в июне

Июнь — первый летний месяц, и погода на разных побережьях Турции ведет себя по-разному. На Средиземном море уже устойчивое лето, на Эгейском — тепло, но с бризами.

Какая температура воздуха на разных побережьях

В целом июнь — один из самых комфортных месяцев для поездки в Турцию. Жара еще не такая интенсивная, как в июле-августе, когда столбик термометра на южных курортах регулярно поднимается выше +40 °C. Влажность в июне умеренная.

Побережье / Курорт Воздух Вода Особенности Средиземноморье (Анталья, Аланья, Сиде, Белек) +28...+33 °C +23...+26 °C Самое теплое, высокая влажность Кемерское побережье (Кемер, Текирова) +27...+30 °C +22...+24 °C Свежий горный воздух Эгейское море (Бодрум, Мармарис, Фетхие) +27...+30 °C +22...+24 °C Чуть прохладнее, ветреней Стамбул +24...+27 °C +20...+22 °C Городская жара, морской бриз

© iStock.com / KenanOlgun Девушка на пляже © iStock.com / KenanOlgun Девушка на пляже

Вода в Турции в июне

Температура воды в море зависит от побережья и меняется в течение месяца. Быстрее всего вода прогревается на Средиземном море — в районе Аланьи, Белека и Сиде, где уже в начале июня она достигает +23...+24 °C. На Эгейском побережье — в Бодруме, Мармарисе и Фетхие — вода в начале июня чуть прохладнее: около +22...+23 °C, но к концу месяца догоняет средиземноморские показатели.

Для купания с детьми оптимальной считается температура воды от +22 °C. В июне этот порог перейден на всех популярных курортах уже с первых дней месяца.

Что меняется к концу июня

Вторая половина июня заметно жарче первой. К 20–25 июня температура воздуха на Средиземноморье поднимается до +31...+33 °C, вода прогревается до +25...+26 °C. Одновременно начинает расти туристический поток: отели заполняются, цены идут вверх. Конец июня — уже близко к пиковому сезону, поэтому планировать поездку на этот период лучше заранее. Зато купаться удобнее, море спокойнее, а вечерняя температура позволяет долго гулять.

Куда поехать в Турцию в июне с детьми

Июнь — отличное время для семейного отдыха с детьми. Море уже теплое, пляжный сезон открыт, а летних школьников еще немного. Главные критерии выбора с детьми: пологий вход в море, песчаный пляж, развитая детская инфраструктура отеля.

Белек — лучший выбор для семей с маленькими детьми. Мелкий песок, пологое мелководье, крупные отели с детскими клубами, аквапарками и анимацией. Именно здесь концентрация детских программ максимальная.

— лучший выбор для семей с маленькими детьми. Мелкий песок, пологое мелководье, крупные отели с детскими клубами, аквапарками и анимацией. Именно здесь концентрация детских программ максимальная. Сиде — сочетает пляжный отдых с экскурсиями. Дети постарше оценят прогулки к античным руинам прямо на берегу моря. Пляжи широкие, есть мелководные зоны.

— сочетает пляжный отдых с экскурсиями. Дети постарше оценят прогулки к античным руинам прямо на берегу моря. Пляжи широкие, есть мелководные зоны. Аланья — удобна для активных семей. Аквапарки, водные горки, прогулки на пиратских шхунах. Пляж Клеопатры с мелким золотистым песком идеален для детского купания.

— удобна для активных семей. Аквапарки, водные горки, прогулки на пиратских шхунах. Пляж Клеопатры с мелким золотистым песком идеален для детского купания. Анталья — хороший вариант для тех, кто хочет совместить пляж с городскими прогулками и экскурсиями. Детям интересны аквариум "Анталия", аквапарк Aquaworld и прогулки по старому городу.

— хороший вариант для тех, кто хочет совместить пляж с городскими прогулками и экскурсиями. Детям интересны аквариум "Анталия", аквапарк Aquaworld и прогулки по старому городу. Кемер — для семей, которые ценят природу и тишину. Чистая вода, сосновые леса, не очень шумно. Из развлечений: горный каньон Гейнюк, экскурсии в Фазелис.

"Для первого семейного отдыха с маленькими детьми лучше всего подходят Белек и Сиде, — отмечает Люсинэ Кодякова. — Белек считается лучшим курортом Турции для семей с детьми: здесь сильнее всего развит сегмент семейных пятизвездочных отелей с большими зелеными территориями, детскими бассейнами с подогревом, мини-клубами, анимацией и специальным детским меню. Пляжи здесь чаще всего песчаные с пологим входом в море . Сиде предлагает широкие песчаные пляжи и удобный заход в воду, а отели здесь более разнообразны по цене — от хороших "четверок" до крепких "пятёрок".

Принципиальная разница между курортами в детской инфраструктуре такая. Белек — самый дорогой, но и самый комфортный. Здесь расположен турецкий Диснейленд Land of Legends с аквапарком и тематическим парком развлечений. Сиде — средний по цене, с хорошими пляжами и спокойной атмосферой. Аланья — самый бюджетный вариант, но трансфер из аэропорта дольше, а качество пляжей и отелей сильно варьируется. Для первого раза, чтобы не разочароваться, лучше выбрать Белек или Сиде".

Цены на отдых в Турции в июне

Июнь находится между "плечевым" сезоном мая и пиком июля-августа. Цены выше весенних, но ниже, чем в разгар лета. По данным аналитической службы АТОР, в начале 2026 года летние туры в Турцию по акциям раннего бронирования оказались в среднем на 3,5% дешевле, чем годом ранее. Июньские заезды традиционно на 9–10% дешевле июльских.

Ориентировочные цены (10 ночей, двое взрослых, перелет + all inclusive) Категория отеля Цена / 10 ночей на двоих Уровень Подходящие курорты Бюджетный 4* (н-р Nora Hotels) от 100–130 тыс. руб. Ниже среднего Кемер, Мармарис Стандартный 4–5* 130–220 тыс. руб. Средний Анталья, Аланья, Сиде Комфортный 5* 220–350 тыс. руб. Хороший Белек, Кемер, Анталья Deluxe 5* (н-р Rixos, Voyage) 350–530 тыс. руб. Высокий Белек, Анталья Премиум / Люкс от 500 тыс. руб. Премиум Белек, Бодрум

По данным Российского союза туриндустрии , Турция в 2026 году возглавила рейтинг ранних продаж на лето с большим отрывом — на нее приходится около половины всех броней. Средний чек поездки в Турцию с учетом перелета составляет около 147 тыс. рублей, средняя длительность — 9 дней.

Раннее бронирование позволяет сэкономить 20–45%. По данным РСТ, максимальные скидки по акциям доходили до 50–60% в начале сезона. Чем ближе дата вылета, тем меньше скидка, но ближе к дате иногда появляются горящие туры.

Чем заняться в Турции в июне

Разберем, какие развлечения доступны туристам в Турции в июне.

Пляжный отдых

Июнь — идеальное время для пляжного сезона. Море уже теплое (+22...+26 °C), но еще нет пиковой жары. Ультрафиолет в июне уже высокий, поэтому солнцезащитный крем с SPF 30–50 обязателен. Лучшие песчаные пляжи сосредоточены в Белеке, Аланье (пляж Клеопатры) и Сиде. Галечные пляжи с самой чистой водой — в Кемере и Фетхие. Пляж Олюдениз в Фетхие входит в список лучших пляжей Средиземноморья.

Экскурсии и прогулки

Самые популярные направления:

Памуккале (Хлопковый замок) — белоснежные травертиновые террасы и античный Иераполис. Ехать 2–2,5 часа от Антальи.

Каппадокия — скальные города, полеты на воздушном шаре. Лететь 1 час или ехать 8–10 часов.

Эфес — один из лучших сохранившихся античных городов мира. Удобно из Бодрума или Мармариса.

Стамбул — прямые рейсы из большинства курортов. Из Антальи летают экскурсионные группы.

Демре, Мира, Кекова — руины ликийских городов и подводный затопленный город у острова Кекова. День из Антальи или Кемера.

Морские прогулки по бухтам — распространены на всех курортах, особенно хороши в Мармарисе, Фетхие и Бодруме.

Июньские фестивали и события

Начало июня в 2026 году совпадает с завершением праздника Курбан-байрам (26–30 мая). В первые дни июня часть турецких предприятий и учреждений еще работает в праздничном режиме. Для туристов это почти не заметно, ведь курорты работают в штатном режиме.

Начало июня: выставки свежих фруктов и ягод на местных рынках — черешня, абрикосы, мушмула.

В течение всего месяца: традиционные верблюжьи бои проходят в нескольких районах провинции Анталья — местный колорит, характерный для региона.

Стоит ли ехать в Турцию в июне

Июнь в Турции — один из лучших месяцев для поездки по совокупности факторов.

Плюсы:

Море уже теплое и пригодно для купания на всех курортах.

Жара еще умеренная, особенно в первой половине месяца — комфортно ходить на экскурсии.

Туристический поток меньше, чем в июле-августе — меньше очередей, спокойнее на пляжах.

Цены ниже пикового сезона — июньские туры дешевле июльских в среднем на 10%.

Богатый выбор свежих фруктов и овощей на рынках.

Минусы:

К концу июня начинает расти влажность и жара — особенно заметно в Аланье и Анталье.

Высокий ультрафиолет — обязателен солнцезащитный крем, детям нужна дополнительная защита.

Цены выше майских и апрельских — за тот же бюджет весной можно получить отель уровнем выше.

Советы туристам

Разберем самые типичные ситуации, которые могут возникнуть у туристов из России в Турции.

Документы и въезд

Гражданам России для въезда в Турцию виза не нужна. Безвизовый режим действует для пребывания до 60 дней подряд. Загранпаспорт должен быть действителен минимум 120 дней с даты начала поездки. Дети до 14 лет могут въехать, если вписаны в паспорт одного из родителей с фотографией и печатью паспортно-визовой службы. Медицинская страховка формально не обязательна, но настоятельно рекомендуется, ведь лечение в Турции дорогостоящее.

Деньги и оплата

Наличными в Турции расплачиваются турецкими лирами (TRY). Снять лиры можно в банкоматах на месте по банковской карте UnionPay — это наиболее распространенный способ для российских туристов. Карты Visa Mastercard , выпущенные российскими банками, в Турции, как правило, не работают. Часть отелей и крупные магазины принимают оплату в евро и долларах.

Что взять с собой

Перед выездом пробегите по небольшому чек-листу.

Солнцезащитный крем SPF 30–50 — обязательно. В июне ультрафиолет уже высокий.

Легкая одежда с закрытыми плечами для посещения мечетей и рынков.

Удобная обувь для экскурсий по античным руинам — там много неровного камня.

Средства от насекомых — вечером особенно актуально вблизи зеленых зон.

Переходник для европейских розеток — в большинстве отелей розетки стандартные европейские.

Здоровье и безопасность

Турция считается безопасным туристическим направлением. Генеральное консульство РФ в Анталье рекомендует туристам регистрироваться в системе ЗАГРАНПАСПОРТ.РФ, хранить копии документов отдельно от оригиналов и иметь контакт своего туроператора. Пить воду из-под крана не рекомендуется, покупайте бутилированную. При долгом пребывании на солнце помните про тепловой удар: в жаркие дни делайте перерывы в тени.

Раннее бронирование

По данным Российского союза туриндустрии, бронировать туры в Турцию на лето 2026 года выгоднее всего за 3–6 месяцев. Горящие туры тоже появляются, но ближе к дате выбор отелей и мест значительно сокращается. Если вы планируете поездку в июне-июле, бронирование в апреле–мае дает оптимальное соотношение цены и выбора.

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше ехать в Турцию в июне — в начале или в конце месяца?

Начало июня мягче: нет пиковой жары, меньше туристов, чуть ниже цены. Вода уже теплая — от +22 °C. Конец июня жарче (+31...+33 °C), вода прогрета до +25...+26 °C, но больше туристов и выше цены. Оптимальное сочетание: 10–20 июня.

Нужна ли виза в Турцию для россиян в 2026 году?

Нет. Граждане России въезжают в Турцию без визы и могут находиться в стране до 60 дней подряд. Из документов нужен только действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 120 дней с даты въезда.

Стоит ли ехать в Стамбул в июне?

Июнь — хорошее время для Стамбула. Погода комфортная: +24...+27 °C, купальный сезон в Стамбуле формально не открыт, но для экскурсионного города это не важно.

Можно ли сэкономить на туре, купив горящий?

Горящие туры в Турцию появляются, но в июне — реже, чем в мае или сентябре. Июнь — уже высокий сезон, и туроператоры заполняют самолеты и отели заранее. Реальную экономию 20–45% дают акции раннего бронирования за 3–6 месяцев до вылета.

Что взять на случай болезни в Турции?

Обязательно оформите медицинскую страховку с покрытием не менее 50 000 евро. Без страховки лечение в турецких клиниках очень дорого. В аптеках продаются все основные препараты, но названия на турецком — знать нужные международные (МНН) названия действующих веществ.